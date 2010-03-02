Заборгованість за утримання спортивних шкіл погасять

Київська міська державна адміністрація погасить заборгованість, що виникла за утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста за 2008 і 2009 роки. Про це заявив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі міськадміністрації.

Він повідомив, що на даний час вже виділено 1 млн. 24 тис. 300 грн. на погашення заборгованості, що виникла за оренду льоду, плавальних басейнів та інших спортивних споруд ДЮСШ і СДЮШОР міста.

«Надалі, після ухвалення бюджету, ми погасимо заборгованість перед батьками дітей, які виїжджали на змагання різного рівня за власні кошти», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, виділені кошти направлять, зокрема, у такі школи: СДЮШОР з фігурного катання «Сюїта»; СДЮШОР з фігурного катання; СДЮШОР з хокею; СДЮШОР з водних видів спорту; СДЮШОР з маунтенбайку «Голосієво»; СДЮШОР із зимових видів спорту; КСДЮШОР «Динамо»; СДЮШОР з гандболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів, сьогодні під будівлею Київської мерії за ініціативи директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які перебувають на соціальній дотації з бюджету Києва, пройшла акція з вимогою припинити "методичне знищення фізичної культури і спорту в столиці".

Заступник керівника Київської міської організації Партії регіонів і депутат Київради Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ підтримав мітингувальників, висловивши своє обурення діями окремих урядовців.

За його словами, «фракція Партії регіонів у Київраді ще наприкінці 2008 року порушувала питання про заборгованість перед ДЮСШ, про те, що ця заборгованість покриваються за рахунок батьків, тому що, якщо її не покрити, то школи не функціонуватимуть».

«Ми продовжували домагатися, і частково вдалося розв’язати питання фінансування ДЮСШ. Але з середини 2009 року ситуація знову почала погіршуватися. Станом на сьогодні заборгованість за 2008-2009 роки щодо ДЮСШ, а це і фінансування оренди, води, льоду, становить десь 2,5 млн. грн. Під нашим тиском вдалося домогтися, що б 1 млн. 20 тис. грн. були погашені. Водночас залишається прострочена заборгованість у розмірі майже 1 млн. 400 тис. грн. Це ті гроші, які потрібно повернути батькам юних спортсменів за те, що вони свого часу профінансували поїздки, оплату оренди. Ці гроші в будь-якому разі мають бути повернені батькам», - заявив представник «регіоналів».