Які дитячі напої спричиняють рак

Вчені з університету Копенгагена заявили про те, що дитячі фруктові напої, які мільйони дітей п`ють кожен день, можуть призвести до ракових захворювань. Вони виявили високий показник рівня сурми, вживання якої у великих дозах може призвести до смерті.

Експерименту піддали 42 різноманітні фруктові напої популярних марок Данії, Шотландії та Греції. Вчені надавали перевагу червоним сокам - з чорної смородини, суниці, малини, вишні. Як з`ясувалося, у 16 соках показники концентрації сурми значно перевищували безпечний рівень - від 2,5 до 17 разів.

Дослідники висловили занепокоєння, тому що сурма може викликати рак, серцеві та легеневі захворювання.

Газета.Ru