Перцева настоянка для густого волосся

«Бабусиних рецептів» ще ніхто не скасовував. Одним з найважливіших компонентів таких рецептів є перцева настоянка. Для росту волосся вона є, мабуть, найкращим засобом.

Ефект перцевої настоянки заснований на простому механізмі: спирт, розігріваючи шкіру, розпарює її. За рахунок стимуляції припливу крові волосяні цибулини отримують більше поживних речовин, «оживають», знаходять «друге дихання». Волосся починають інтенсивно рости, набувають блиск і силу.

Перцеву настоянку (або настоянку червоного стручкового перцю) можна купити в аптеці або зробити самому. Беремо 5-6 гострих червоних перців, ріжемо, додаємо у пляшку з горілкою і витримуємо тиждень. Все готово.

Існує багато рецептів на основі настоянки стручкового перцю. Можна просто змішувати її з реп`яховою олією і наносити на шкіру голови 2 рази на тиждень.

Є ще один відмінний живильний рецепт. Взяти по одній столовій ложці: перцевої настоянки, коньяку, олії (краще реп`яхової), лимона, меду, додати жовток і добре перемішати. Змішуються ці компоненти не дуже добре, тому потрібно терпіння. Потім робимо маску на шкіру і на волосся, накриваємо поліетиленом, загортаємо голову в рушник і ходимо півгодини. Потім змиваємо шампунем і ... радіємо ефекту.

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