Триденна рисова дієта

Для тих, хто хоче швидко схуднути, пропонуємо рисову дієту. Дотримуючись такої дієти 3 дні, з легкістю можна схуднути на 2,5 кг, протягом 6 місяців можна втратити до 12 кг.

1 день

Сніданок: яблуко, 100 г вареного рису з лимонною цедрою.

Обід: овочевий бульйон, 150 г салату з овочів, 100 г відварного рису із зеленню і 1 ч. л. оливкової олії.

Вечеря: овочевий бульйон, 100 г вареного рису з відварною морквою.

2 день

Сніданок: апельсин, 100 г відварного рису із зеленню і 1 ч. л. сметани.

Обід: овочевий бульйон з овочами, 100 г відварного рису.

Вечеря: 100 г рису, овочі, приготовані на пару.

3 день

Сніданок: грейпфрут, 100 г вареного рису, посипаного корицею.

Обід: овочевий бульйон, 100 г салату з огірків з 1 ч. л. оливкової олії, 100 г вареного рису, 150 г тушкованих грибів.

Вечеря: овочевий бульйон, 100 г вареного рису і 150 г броколі, приготовані на пару.

Між прийомами їжі пити мінеральну воду без газу і зелений чай.

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