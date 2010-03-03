З 6 по 8 березня у Львові відбудеться традиційне Свято шоколаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, заходи у рамках свята відбуватимуться на площі перед Львівським оперним театром та у приміщенні львівського Палацу мистецтв.

Родзинкою цьогорічного свята стане виготовлення двометрового торта у вигляді шоколадної ратуші (приміщення Львівської міської ради). Висота торта становитиме два метри, вага - близько 300 кг, на його виготовлення планують використати близько 130 кг шоколаду. Кондитери створюватимуть торт на очах у відвідувачів свята 7 березня у Палаці мистецтв.

«На гостей свята чекають шоколадні фонтани, які везуть до Львова з Англії. У перший день свята львівські скульптори виготовлятимуть на очах у глядачів десять різноманітних скульптур із шоколаду, які можна буде придбати на шоколадному аукціоні 8 березня», - інформує прес-служба мерії.

Як повідомив УНІАН організатор заходу Андрій СИДОР, шоколад на свято до Львова привезуть із Бельгії.

«У цьогорічному святі також братиме участь всесвітньо відомий ужгородський кондитер-шоколатьє Валентин ШТЕФАНЬО, який задля приїзду до Львова відклав свою поїздку на Чемпіонат кулінарних мистецтв в Парижі», - повідомив А.СИДОР.

Він також повідомив, що В.ШТЕФАНЬО дасть майстер-класи, покаже віртуозні шоу з виготовлення велетенських шоколадних скульптур, а також «планує вразити гостей свята гігантською двометровою скульптурою лева, виготовленого з шоколаду».

Також у рамках свята у Палаці мистецтв усі бажаючі зможуть переглянути романтичні фільми.

8 березня свято завершиться грандіозним Шоколадним балом.