Україна - лідирує з випуску дитячого порно

Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ заявляє, що серед країн Європи Україна є одним із лідерів з виробництва і розміщення в інтернеті дитячої порнографії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Мені соромно розмовляти з європейськими колегами, тому що Україна вже увійшла у трійку «передовиків» у лапках з виробництва дитячої порнографічної продукції», - зазначив В. КОСТИЦЬКИЙ

«У світі біля інтернет-камер і комп`ютерів сидять 950 тисяч педофілів, які активно ведуть роботу в пошуках нових партнерів», - додав він.

За словами голови Нацкомісії, українська порнопродукція, за скромними оцінками, приносить близько 100 мільйонів доларів прибутку щорічно. «Дитяча порнографія в Європі дає два мільярди доларів прибутку. Міністерство внутрішніх справ скромно оцінює прибуток українських виробників дитячого порно у 100 мільйонів доларів », - сказав В. КОСТИЦЬКИЙ.