Регулярні фізичні вправи захищають від тривоги

Підвищена тривожність часто супроводжується хронічним захворюванням і може поступово змінити якість життя, а також заважати процесам лікування. Проте регулярні фізичні вправи здатні значно зменшити симптоми тривоги, стверджують фахівці Університету Джорджії /США/.

У 90% розглянутих досліджень фізичні вправи знижували відчуття хронічної тривоги, страху і нервозності. Вправи протягом більш як півгодини мали найбільш сильний заспокійливий ефект. Але, до здивування психологів, "спринтерські" програми фізичної активності тривалістю від трьох до 12 тижнів кращим чином протистояли тривозі і неспокою, ніж програми тривалістю більш як 12 тижнів. Швидше за все, говорять медики, люди у меншій мірі схильні довго і регулярно займатися фітнесом і показують кращі результати при виконанні короткострокових програм.

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