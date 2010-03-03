Кліщі заражають менінгітом

Шведські учені виявили, що бактерія, що раніше вважалася безпечною для людини, може викликати запалення мозкових оболонок (менінгіт). Їх дослідження опубліковане в американському журналі Emerging Infectious Diseases.

У вересні 2006 року 56-річна жінка з Фалуна була госпіталізована з головними болями і лихоманкою, що поступово прогресували протягом трьох попередніх тижнів. Аналізи виявили у неї ознаки менінгіту, проте жодного з відомих збудників цього захворювання виділити не вдалося.

Антибіотик широкого спектру дії цефуроксим опинився неефективним. Через три дні у жінки була запідозрена атипова пневмонія, і цефуроксим змінили на доксициклин, який швидко викликав поліпшення.

Заморожені зразки спинномозкової рідини жінки піддали всесторонньому мікробіологічному дослідженню. В результаті методом полімеразної ланцюгової реакції в них була виявлена ДНК бактерії з роду внутріклітинних паразитів рикетсій, а саме Rickettsia helvetica.

Додаткові аналізи підтвердили наявність цього мікроба в біозразках пацієнтки і виявили його антигенну схожість з рикетсією, виділеною від місцевого кліща Ixodes ricinus. Цей кліщ є також переносником вірусного енцефаліту і лаймської хвороби (кліщового бореліозу).

medportal.ru