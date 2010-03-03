Фігурна жінка для чоловіка - "міцний алкогольний напій"

Жінка, що потрапила у поле зору чоловіка, з яскраво вираженими формами фігури впливає на його мозок аналогічно міцному алкогольному напою. До такого висновку, повідомляє лондонська газета "Дейлі мейл", прийшли американські учені з Гвіннетт коледж /штат Джорджия/.

В ході досліджень вони показували добровольцям чоловічої статі фотографії фігурних жінок і при цьому сканували роботу їх головного мозку. Як виявилось, красуні із спокусливими і пишними формами викликали у чоловіків активізацію мозкових зон, аналогічну тій, яка відбувається при споживанні алкоголю або наркотиків.

У свою чергу моделі, які не мали таких даних, не викликали у учасників дослідження подібної реакції.

ami-tass.ru