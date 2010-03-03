Американські лікарі стали менше працювати і заробляти

Середня кількість робчих годин на тиждень американських лікарів скоротилася приблизно на сім відсотків у період між 1996 і 2008 роками, підрахували фахівці Дартмутського коледжу. Дослідники проаналізували робочі графіки американських лікарів протягом часового проміжку з 1976 по 2008 рік. Помічено, що між 1977-1997 роками години роботи лікарів залишалися досить стабільними - близько 55 годин на тиждень. Однак починаючи з 1997 року і в подальше десятиліття робочі години медиків стали стрімко і постійно скорочуватися, зменшуючись від 4 до 51 години на тиждень. У національному масштабі за останнє десятиліття приблизно 9,8% лікарів-стажистів і 5,7% інших лікарів в Америці стали працювати менше.

У період 1996-1998 та 2006-2008 років робочі години істотно були зменшені серед молодих і літніх лікарів - як серед чоловіків, так і серед жінок. Найбільше скорочення робочого графіку відмічено серед медиків молодше 45 років / 7,4% / і тих, хто працює поза клінікою / 6,4% /, а найменше - серед лікарів старше 45 і тих, хто працює в стаціонарі. Крім того було зафіксовано, що середня зарплата лікарів також знизилася на 25% між 1995-2006 роками, що збігалося зі зменшенням робочого графіка. Нинішні тенденції в робочому графіку лікарів можуть сильно вплинути на потреби медпрацівників і додадуть проблем у національній сфері охорони здоров`я, в якій вже сьогодні зростає нестача медиків, особливо первинної медичної допомоги.

ami-tass.ru