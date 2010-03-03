Івано-Франківщина: викрито лікаря-хабарника
12:03, 03 березня 2010Країна
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Порушено кримінальну справу
В Івано-Франківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили завідувача терапевтичного відділення однієї з районних лікарень, який за 400 доларів хабара оформив чоловіка на стаціонарне лікування.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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