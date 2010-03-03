Апельсинова маска для свіжого обличчя
12:26, 03 березня 2010Країна
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Давній іспанський рецепт
Герцогиня Алба, зображена на картині Гойї "Маха оголена", зберегла неперевершену свіжість і красу шкіри, використовуючи м`якоть апельсинів, яку накладала на обличчя й плечі. Вона знала давній рецепт іспанської маски для живлення шкіри й запобігання старінню. Увесь секрет цієї маски полягає в особливій дії вітаміну С, який міститься в апельсинах. Тримати маску на обличчі 15-20 хвилин, потім змити.
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