Апельсинова маска для свіжого обличчя

Герцогиня Алба, зображена на картині Гойї "Маха оголена", зберегла неперевершену свіжість і красу шкіри, використовуючи м`якоть апельсинів, яку накладала на обличчя й плечі. Вона знала давній рецепт іспанської маски для живлення шкіри й запобігання старінню. Увесь секрет цієї маски полягає в особливій дії вітаміну С, який міститься в апельсинах. Тримати маску на обличчі 15-20 хвилин, потім змити.

www.prelest.com