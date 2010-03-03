У Варшаві депресію лікують у трамваях

Оригінальний спосіб боротьби із зимовою депресією вигадали у польській столиці. Це тривале і виснажливе захворювання тут стали лікувати за допомогою ... трамваю.

Вперше цей старовинний ретро-трамвай виїхав на маршрут, що проходить центральними міськими вулицями 23 лютого, коли в Польщі відзначили загальнонаціональний день боротьби з депресією. Його обслуговують медики за принципом "попереджений - озброєний". Пасажирам роздають брошурки, що розповідають про прояви депресії та способи боротьби з цим захворюванням, проводять експрес-діагностику і одночасно інформують зацікавлених про те, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу фахівців-психологів.

Проїзд у трамваї, зрозуміло, безоплатний. Польські медики вважають, що депресія особливо сильно надокучає людям у темний час року, тобто взимку, а весняне сонячне світло є одним з природних чинників, що допомагають людському організму перемогти депресивний стан.

ami-tass.ru