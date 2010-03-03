У Львові біля житлового будинку виявили розлиту ртуть

Вчора о 19.00 біля житлового будинку на вулиці Городоцькій у Львові під час прибирання прибудинкової території місцевий мешканець виявив 1 кг ртуті у герметично закритій скляній ємності і розлиту ртуть з пошкодженої другої ємності.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, на місце події оперативно прибули сили відповідних служб цивільного захисту, які огородили місце знахідки та обмежили доступ сторонніх осіб.

Ртуть вилучено з місця події та передано начальнику сектора з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Залізничного району Львова.

Сьогодні проводяться роботи з демеркуризації місця і взяття проб спеціалістами СЕС.

Обставини появи ємностей зі ртуттю біля житлового будинку встановлюються.