Чи були махінації при закупівлі вакцини проти грипу А/H1N1?

Українська народна партія вимагає від Генеральної прокуратури провести розслідування щодо можливих махінацій при закупівлі вакцини проти грипу А/H1N1.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою УНП коментарі члена партії Володимира СТУПАКА стосовно інформації про те, що Міністерство охорони здоров`я у січні закупило у французької компанії "Санофі Пастер" вакцину проти грипу А/H1N1 на 12 млн. євро, в той час як цю вакцину можна було отримати безкоштовно.

На переконання В.СТУПАКА, “сам факт втрати можливості отримати вакцину безкоштовно вимагає покарання винних, які під час загострення економічної кризи позбавили український бюджет мільйонних коштів”.

Представник УНП також зауважив, що “вакцину закупили в січні, коли потреба у ній не була вже такою гострою”.

Водночас, за його словами, “ще у листопаді-грудні 2009 року Україна могла отримати вакцину від грипу А/H1N1 безкоштовно, скориставшись можливостями так званого вакцинального пулу в межах Всесвітньої організації охорони здоров`я”.

“Це свідчення або низького фаху працівників міністерства, - насамперед, його керівництва, яке не скористалося сприятливою ситуацію, - або махінацій з державними коштами у особливо великих розмірах”, - сказав В.СТУПАК.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2009 року заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, що Всесвітня організація охорони здоров`я готова надати Україні у вигляді гуманітарної допомоги 5 млн. доз пандемічної вакцини, що дозволить зробити щеплення близько 10% населення.

22 грудня ВООЗ почала безкоштовне розповсюдження вакцини проти вірусу грипу А/H1N1.

В середині грудня минулого року ЗМІ повідомили, що американський і європейські уряди скасовують замовлення на препарати для профілактики пандемічного грипу.

13 січня 2010 р. перший заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ повідомив, що в Україні вчора було завершено клінічне і доклінічне дослідження вакцини проти грипу російського виробництва.

О.БІЛОВОЛ також зазначив, що на сьогодні в Україні перебувають на реєстрації ще вакцини проти грипу канадського та французького виробництва.