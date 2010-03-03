На Кіровоградщині лікарі підробляли історії хвороб

У Кіровоградській області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Знам’янської центральної районної лікарні за підробку історій хвороб, внаслідок чого дев’ятьом громадянам незаконно виплачено пенсій по інвалідності і компенсацій на загальну суму понад 410 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Крім того, встановлено, що службові особи ЦРЛ склали 4 неправдиві епікризи про перебування громадянина на стаціонарному лікуванні, а в подальшому до обласного бюро медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) надіслали експертний висновок комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС.

Насправді громадянин комісії не проходив, але на підставі документів бюро МСЕК встановило йому третю групу інвалідності, яка дозволила чоловіку отримати підвищену пенсію.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.