Чим банани корисні?

Перш за все своїми вітамінами. У м`якоті бананів міститься вітамін С, який допоможе впоратися із зимовими застудами та інфекціями, вітаміни групи В (незамінні при стресі, безсонні, ламкому волоссі та прищах), каротин (не тільки сповільнює процес старіння, а й оберігає організм від раку та серцево-судинних захворювань).

Є в бананах і вітамін Е, він подовжує життя клітин, робить шкіру гладкою та еластичною, а заодно і відповідає за гарний настрій. Встановлено, що банани - чудовий, а головне, абсолютно нешкідливий антидепресант. Солодка м`якоть бананів сприяє утворенню в організмі людини речовини під назвою серотонін, який називають гормоном щастя. Тому щоденне вживання бананів допоможе впоратися з тугою і дратвливістю.

З`ївши лише два банана на день, ви поповните нестачу калію в організмі і тим самим зумієте позбавитися від м`язової слабкості та болю, станете активнішими фізично, у вас зникнуть мішки під очима, не лущитиметься шкіра. Калій допомагає боротися з підвищеним артеріальним тиском і сприяє зміцненню серцевого м`яза.

Завдяки волокнистій структурі, банани корисні для шлунка, їх рекомендують вживати замість всіх інших фруктів при загостреннях хронічного гастриту з підвищеною та нормальною кислотністю.

Банани особливо корисні людям, що страждають на серцево-судинну недостатність, ускладнену набряками, при гіпертонічній хворобі, захворюваннях нирок, печінки і жовчовивідних шляхів. Вони незамінні при цукровому діабеті.

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