Чернігівщина долає наслідки повені

В одинадцяти районах Чернігівщини визначено зони можливого впливу весняної повені, на цих територіях тривають підготовчі роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, про це йшлося на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у якій взяв участь голова ОДА Володимир ХОМЕНКО.

За інформацією начальника обласного центру з гідрометеорології Анатолія ТХОРИКА, цього року максимальні рівні води у річках перевищуватимуть відповідні середні багаторічні значення на 40-60 сантиметрів. Тому негативного впливу весняного водопілля на великих і середніх річках в області можуть зазнати 83 населених пункти.

У підготовці до мінімізації наслідків повені В.ХОМЕНКО серед головних завдань визначив соціальну складову – забезпечення відрізаних водою населених пунктів медичними працівниками та працівниками правоохоронних органів; регулярне підвезення продуктів харчування та товарів повсякденного попиту; евакуація із зон можливого підтоплення вагітних, хворих та одиноких непрацездатних громадян. Йдеться також про запровадження режиму своєчасного доведення попереджень та оповіщень населення, надання йому оперативної і достовірної інформації щодо існуючої ситуації.

"Ми повинні пройти цю повінь організовано та підготовлено. Все залежить від якості і кваліфікованості наших дій, спрямованих на упередження негативних наслідків повені для жителів області", – зазначив голова облдержадміністрації.

Разом з тим, під час засідання колегії начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА В`ячеслав РИГА повідомив, що від повені можуть постраждати 69 населених пунктів, у тому числі й обласний центр. Очікується, що 28 населених пунктів будуть підтоплені повеневими водами, а із 41-го буде порушено транспортне сполучення.