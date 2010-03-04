На Тайвані стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,7 стався сьогодні за 35 кілометрів на північний схід від міста Тайдун на острові Тайвань.

Епіцентр підземного поштовху був розташований на глибині в шість кілометрів.

В результаті було припинено рух на швидкісній залізничній лінії, що сполучає столицю з півднем острова. Повідомляється, що один з потягів зійшов з рейок. У самій столиці сталися перебої з електрикою. За словами місцевих сейсмологів, землетрус на острові не пов`язаний з повторними підземними поштовхами, що відбуваються після руйнівного землетрусу в Чилі, де загинули більше 800 осіб.

Острів Тайвань знаходиться на стику двох тектонічних плит і є однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Найсильніший землетрус - магнітудою 7,6 – стався на острові у вересні 1999 року і забрав життя близько 2,4 тис. осіб.

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