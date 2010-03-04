Народні засоби омолодження

Провести повне очищення організму і нормалізувати обмін речовин допоможе настій з квіток ромашки, бруньок берези, трави деревію і безсмертника. Зазначені трави слід змішати в рівних кількостях, заварювати по 1 десертній ложці та настоювати 15 хвилин. Приймати настій слід 3 рази на день за півгодини до прийому їжі. Для проведення курсу очищення зазначені трави рекомендується брати по 100 г.

Прийняти ванну з користю для душі та тіла допоможуть звичайні висівки. Для цього відваріть 2 кг висівок протягом 7 хвилин, процідіть відвар і влийте у ванну. Така ванна поверне шкірі еластичність, зробить її м`якою та оксамитовою. Додавши у ванну 1-2 краплі улюбленої ароматичної олії, ви знімете втому і отримаєте заряд позитивної енергії.

Дуже ефективний рецепт для очищення й омолодження організму "Сім склянок". Для приготування необхідно змішати по склянці: мед, сік лимона, сік часнику, сік редьки (бажано взяти чорну редьку), сік моркви, сік буряка та кагор. Зберігати суміш в холодильнику і приймати по 1 ст.л. 3 рази на день після прийому їжі. Повторювати лікування цим еліксиром слід не раніше ніж через 2 місяці.

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