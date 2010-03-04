Стартував конкурс для журналістів «Розвіймо димову завісу!»

«Телекритика» і кампанія «Майбутнє без куріння» оголошують Терміни подання матеріалів: 01.03.2010 - 30.04.2010 рр.

Критерії відбору матеріалів:

- роботи мають бути опубліковані протягом 2008 - 2010 рр. або спеціально написані для участі в конкурсі;

- кожна надіслана на конкурс робота має супроводжуватися такою інформацією: ім`я автора; координати для зв`язку; ЗМІ, в якому було опубліковано матеріал, і дата публікації (або вказано, що роботу написано спеціально для конкурсу);

- роботи мають розкривати актуальність і значущість однієї з тем конкурсу, бути аргументованими, характеризуватися глибиною розкриття змісту й об`єктивністю, а також професійно етичним підходом.

Теми матеріалів, пропонованих на конкурс:

· 1. Тривожна ситуація у зв`язку зі зростанням тютюнокуріння в Україні, особливо серед жінок та молоді.

· 2. Тютюнова промисловість як галузь. Висвітлення діяльності вітчизняної тютюнової промисловості у співвідношенні зі світовим антитютюновим трендом. Оцінка впливу рівня цін на тютюнові вироби й можливості їх рекламування у ЗМІ на зростання тютюнокуріння.

· 3. Тютюнова промисловість у рекламі: пропаганда, прихована реклама, продакт-плейсмент, піар-кампанії, інформаційні потоки тютюнових кампаній, що викривлюють реальну ситуацію.

· 4. Тютюнова промисловість і політика держави. Лобіювання, ціноутворення, контрабанда, корупція, податки- реальна ситуація й міфи тютюнників.

· 5. Тютюнова промисловість і соціальна відповідальність. Надприбутки й пропіарена соціальна відповідальність, аморальність тренінгів із просування продукції, що шкодить здоров`ю людини.

· 6. Блокування тютюновими корпораціями інформаційних потоків, спрямованих на розвінчання міфів про соціальну відповідальність виробників тютюнової продукції. ЗМІ, які зарекомендували себе лояльними до тютюнових корпорацій, а також ті, що транслюють головні тютюнові меседжі.

· 7. Ефективність заходів зі зниження рівня куріння (текстові попередження на пачках і в рекламі, відповідні зображення, заборона реклами тютюну, заборона на куріння, підвищення цін, «очищення» фільмів від атрибутики куріння й курців, податки, в тому числі для продавців сигарет, акцизи і т.д.).

Публікації конкурсних робіт:

Для вільного обговорення й оцінки журналістські матеріали, надіслані на конкурс, буде опубліковано на розсуд куратора конкурсу з обов`язкової згоди автора на сайті http://www.telekritika.ua/ .

Гонорарний фонд і терміни проведення:

За кожну відібрану для опублікування роботу автор отримує гонорар у сумі 500 грн.

Журі конкурсу оцінює роботи з 10 по 21 травня 2010 р. за шкалою від 1 до 10. Переможці (чотири найкращих журналістських матеріали) визначаються сумарною кількістю виставлених балів.

Переможці отримують по 3000 грн. у номінаціях:

- Найкраща соціальна публіцистика.

- Найкращий репортаж.

- Найкращий аналітичний матеріал.

- Найкраще журналістське розслідування.

Оголошення переможців і вручення призів - у кінці травня 2010 р. під час всеукраїнського форуму «Журналіст за вільну від тютюнового диму Україну».

З усіх питань просимо звертатися до куратора конкурсу

Юлії Зелінської, 235-22-55, 098-446-61-95, zelin.tk@gmail.com