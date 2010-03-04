Американські довгожителі часто страждають на слабоумство

Рівень захворюваності на слабоумство в американців у віці від 90 років і старше становить 18,2% на рік і значно зростає з віком у чоловіків і жінок, показав огляд Каліфорнійського університету / США /.

Слабоумство - це прогресивний, дегенеративний розлад, що зачіпає пам`ять, мовні навички, увагу, емоції та можливості вирішення проблем. Причини слабоумства зазвичай пов`язані з віковими змінами в мозку і включають хворобу Альцгеймера, інсульт та інші нейродегенеративні порушення.

За даними ВООЗ, в 2000 році близько 6-10% населення Північної Америки від 65 років і старше мали недоумство, у двох третин випадків це було пов`язано з розвиненою хворобою Альцгеймера.

У 2007 році в Америці нараховувалося 2 млн. мешканців старше 90 років з діагностованим недоумством. За прогнозами, їхня кількість сягне 8,7 млн. до 2050 року. Таким чином довгожителі стануть найбільш швидко зростаючим сегментом серед населення Сполучених Штатів, вважають лікарі.

ami-tass.ru