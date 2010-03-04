Узбецький дільничний має щомісяця стерилізувати 2 жінки

З 15 лютого 2010 року в Узбекистані кожному дільничному лікареві наказано щомісячно добиватися від двох жінок дітородного віку згоди на добровільну хірургічну стерилізацію, стверджує ІА «Фергана.Ру» з посиланням на анонімних учасників Експертної робочої групи — недержавної аналітичної структури.

Як мовиться в повідомленні агентства, 15 лютого 2010 року Міністерством охорони здоров`я Республіки Узбекистан був виданий наказ номер 40, що регулює порядок добровільної хірургічної стерилізації жінок. Згідно інструкції, лікареві слід переконувати свою пацієнтку так, щоб чоловік і свекруха нічого не дізналися, оскільки вони, можливо, всіляко опиратимуться подібній процедурі».

За даними «Фергани.Ру», дані заходи приймаються урядом Узбекистану у зв`язку з бурхливим ростом народжуваності, браком бюджетних коштів для виплати допомоги багатодітним матерям, дефіцитом місць в дитячих лікувальних установах, а також високим рівнем смертності серед породіль і новонароджених.

Експерти вважають, що у багатьох випадках жінки дають згоду на проведення необоротної операції, не одержавши повної інформації про цю процедуру. Узбецькі лікарі, що працюють під адміністративним тиском, свідомо вводять пацієнток в оману, оскільки у разі невиконання «норми» їм загрожують догани або штрафи, наголошується в повідомленні.

medportal.ru