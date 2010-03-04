Херсонщина: підтоплено 108 будинків і 497 садиб
09:29, 04 березня 2010Країна
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Повідомляє МНС
У Херсонській області станом на 07:00 4 березня залишаються підтопленими 108 житлових будинків і 497 садиб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у регіоні розташовані 966 дренажних насосних станцій, із яких працюють 162. На ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС задіяні 76 чоловік та 22 одиниці техніки, у тому числі 15 рятувальників із 3 одиницями техніки.
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