Херсонщина: підтоплено 108 будинків і 497 садиб

У Херсонській області станом на 07:00 4 березня залишаються підтопленими 108 житлових будинків і 497 садиб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у регіоні розташовані 966 дренажних насосних станцій, із яких працюють 162. На ліквідації підтоплень від Держводгоспу, комунальних служб і МНС задіяні 76 чоловік та 22 одиниці техніки, у тому числі 15 рятувальників із 3 одиницями техніки.