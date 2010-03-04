Достовірні вимірювання – вірний діагноз, ефективне лікування

Сьогодні об 1.100 відбдеться прес-конференція на тему: «Достовірні вимірювання – достовірний діагноз, ефективне лікування», щодо експлуатації медичних приладів у лікувальних та діагностичних закладах і які можуть бути наслідки через халатне ставлення до перевірки медичного обладнання. Організатори - Держспоживстандарт України та ДП «Укрметртестстандарт» (ДП «Укрметртестстандарт», вул. Метрологічна, 4). Реєстрація о 10-30. Потрібна акредитація. Телефони: 522-67-09, (095)277-45-94, 526-36-89 до 17-00 3 березня. Автобус для ЗМІ відправиться о 10-00 ст. м. «Либідська»; вул.Антоновича,174/ Номер автобуса (ЛАЗ - № 23422 КА).