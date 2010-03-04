Чим небезпечні зубні щітки?

Коли спускається вода в туалеті, бактерії можуть "розпирскуватися" і потрапляти в повітря. Потім вони осідають на поверхнях, до яких належать і зубні щітки. Про це всіх попереджає Lloydspharmacy.

Після зливу води в унітазі мікроби здатні подорожувати на відстань до двох метрів. При цьому, згідно проведеному дослідженню, принаймні, три, або чотири зубні щітки зазвичай тримаються в склянці. Тобто, вони нічим не закриті від зовнішнього середовища. А одна з кожних двох зубних щіток розташовується на відстані меншій, ніж один метр від унітазу, - відзначає "Telegraph".

Дослідницька група з Манчестерського Університету з`ясувала, що більше 100 мільйонів бактерій можуть жити в одній зубній щітці. У число даних бактерій входять і такі небезпечні, як кишкова паличка, стафілококи, стрептококи і Candida. Фахівці відзначають, що часто шлунково-кишкові розлади викликані саме бактеріями, що знаходяться на щітці.

У зв`язку з цим, експерти радять по можливість прибрати зубні щітки подалі від унітазу, використовувати спеціальні захисні ковпачки і регулярно міняти щітки. З часом щетина може втратити свої еластичні властивості і почати дряпати ясна. У маленьку подряпину легко проникнуть бактерії, викликавши запалення.

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