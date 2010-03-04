На Херсонщині заборонили ловити камбалу

У Херсонській почалися широкомасштабні рейди з попередження й виявленню нелегального вилову камбали-глоси.

Рейди проводять спільно рибінспектори, співробітники міліції, прокуратури й обласного управління екології, повідомили УНІАН в Управлінні екології Херсонської області.

Згідно з повідомленням, рейди проводяться на водоймах і ринках Херсона та області. За кожну камбалу (незалежно від її розміру) штраф становить 34 грн.

Заборона на вилов камбали-глоси введена через початок її нерестового періоду. З 14 лютого по 10 травня в Херсонській області заборонено любительський вилов, із 15 лютого по 30 квітня - промисловий вилов камбали-глоси.

Камбала-глоса живе лише в Чорному й Азовському морях, може переносити прісну воду. Під час нересту ця риба заходить у гирла Дніпра, Дністра і Дунаю. Камбала-глоса виростає до півметра й може важити понад 2 кг, хоча зазвичай зустрічаються екземпляри вагою 300-400 г.

Екологи повідомляють, що популяція цієї риби скорочується. Так, якщо ще 50 років тому щорічно в акваторіях Чорного й Азовського морів рибаки виловлювали до 600 тонн камбали-глоси, то останнім часом середній річний вилов становить від 400 кг до 4,4 тонн.