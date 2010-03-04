М'ясо може викликати сильну алергію

Судячи з останніх даних, оприлюднених на нараді Американської академії астми, алергії і імунології, людям варто з обережністю вживати в їжу м`ясо.

Як з`ясували учені, речовина, що міститься в м`ясі, альфа-галактоза може стати причиною сильної алергічної реакції. Подібні алергічні реакції можуть виявлятися опісля декількох годин після прийому в їжу продукту, на відміну від традиційних алергій, що виявляються відразу після попадання алергену в організм.

Обстеживши 60 осіб, у яких сильна алергія виявлялася без причин, учені у 25-ти з них виявили IgE-антитіла. Як говорить доктор Ськотт Каммінс з Університету Вірджинії, нехтувати цими даними не варто - алергія на м`ясо може привести навіть до летального результату.

newsland.ru