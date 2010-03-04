Обрізаючи дерево, чоловік отримав смертельні травми

На Тернопільщині внаслідок удару гілкою дерева загинув 53-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, нещасний випадок стався учора в селі Мусорівці Збаразького району. Як повідомили у сільраді села Капустинці, до якої належить село Мусорівці, чоловік смертельно травмувався під час різки дерев у власному господарстві. Одна з великих гілок, яку він зрізав, обламалася і завдала йому смертельного удару. Лікарі допомогти потерпілому уже не могли.