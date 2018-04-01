Психотипи батьків

Психічний стан дитини напряму залежить від того, які стосунки у батьків і, звичайно ж, як вони ставляться до нього. Поговоримо, які типи батьків існують і як вони поводять себе щодо своїх чад.

Батьки епілептоідного типу дуже педантично ставляться до своїх дітей. Вони охайні, дбайливі, готові на все, якщо раптом їхню дитину хтось образить або посміє зачепити пальцем. Діти в такій родині ніколи не залишаються без контролю, вони завжди одягнені і взуті, вмиті та нагодовані. На першому місці у вихованні виступає жорстка дисципліна і пунктуальність. Такі батьки прискіпливі до навчання, ретельно перевіряють щоденник, обов`язково хвалять за добрі оцінки, а за погані неодмінно карають.

Батько-епілептоїд часто обмежує свободу своєї дитини. У маленькому віці, він забороняє синові або доньці рухову активність, обмежує право вибору, позбавляючи його власного досвіду. У більш старшому віці такі батьки вже починають обмежувати свободу соціальних контактів своїх дітей. Наприклад, забороняють дружити з одними дітьми і нав`язують дружбу з іншими. Також люблять впливати на вибір подальшої освіти в тому чи іншому навчальному закладі. Гуртки та інтереси - піддаються ретельному коригування та обговоренню з батьками. Самостійно прийняти рішення дитині в такій сім`ї буде дуже складно.

Батьки параноїдального типу навпаки не приділяють належної уваги своїм дітям через високу зайнятість або ж інші інтереси та захоплення. Дитина виховується за наслідуванням поведінки одного з батьків або потроху від кожного. При цьому мама або тато параноїдального типу дуже люблять давати доручення своєму чаду, пропонують самому намагатися знаходити відповіді на поставлені життям задачі. У такій сім`ї діти виростають більш самостійними, позаяк суворий контроль і намагання вплинути на ставлення дитини до навколишньої дійсності буде досить ослаблено. Однак, якщо у дитини виникають будь-якої складності з однолітками, батьки його неодмінно вчать давати здачі, відстоювати свої інтереси. На навчання звертають увагу і лають за погані оцінки, але не карають, а вважають за краще донести зміст поганого навчання до дитини на словах.

Істероїдні батьки дуже багато займаються своїми дітьми. Вони, мабуть, навіть педантичніші за епілептоїдів. Чітко регламентують поведінку своєї дитини, змушують його робити те, що їм здається найкращим і найдоречнішим. Дитина відвідує лише ті секції та гуртки, які є найпрестижнішими й наймоднішими. Одягають їх у все тільки найкраще і найпопулярніше, нав`язують захоплення дитині новими віяннями суспільства, щоб потім обов`язково продемонструвати оточуючим, які вони добрі батьки. Тут виходить якась гонитва за модою, бажання батьків продемонструвати успіхи та досягнення свого чада перед цілим світом.

Часто істероїдного типу батьки вимагають для своєї дитини завищеної уваги і контролю в школі, нерідкі конфлікти з мамами інших дітей, і навіть із вчителями. Навіть з дітьми такі батьки активно сперечаються і скандалять, виховуючи в них таких же істероїдів.

Гіпертіми, навпаки, своїми дітьми практично не займаються. Дають повну свободу вибору та дій. Майже не відвідують батьківські збори і рідко дивляться в щоденник. Але якщо у бік їхнього чада посипляться скарги, обов`язково схопляться за ремінь, душевні розмови для них недоречні. У такій сім`ї дитина недоглянута, покинута, робить масу помилок і розраховує тільки на свої сили та можливості.

Шизоїдні батьки також частенько забувають про виховання і навіть гігієну своєї власної дитини. У навчанні не беруть практично жодної участі, дитина кинута напризволяще. Дати ділову пораду або взяти участь у будь-якому сімейному заході для шизоїдних батьків не цікаво. У будинку також, як правило, панує безлад і бруд.

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