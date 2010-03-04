Кіровоградщина: лікарі незаконно давали групи інвалідності

На Кіровоградщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб однієї з районних лікарень, котрі впродовж 2005-2008 років підробляли документи, на підставі яких медико-соціальною експертизою дев’яти громадянам було встановлено групи інвалідності та виплачено з обласного бюджету понад 413 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення) Кримінального кодексу України.