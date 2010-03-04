Світлі сторони депресії

Американські психіатри з`ясували, чим корисна депресія, повідомляє в The New York Times Джонах Лерер, автор книги "Як ми ухвалюємо рішення". Наукову базу під необхідність страждань підвів свого часу Дарвін, сам схильний до депресій. "Біль або страждання будь-якого роду, якщо вони тривають довго, викликають депресію і ослабляють діяльну силу, але вони добре пристосовані для того, щоб жива істота захищалася від будь-якої раптової біди", - пояснював Дарвін в автобіографії.

Є альтернативний погляд на депресію: що якщо вона виконує таємну корисну функцію і спроби лікувати її засобами медицини тільки посилюють ситуацію? "Так як жар, що допомагає імунній системі подолати інфекцію, депресія, можливо, теж є неприємною захисною реакцією", - припускає автор.

Пусковим механізмом депресії є розумовий процес - це нав`язливі роздуми, "пережовування" одних і тих же думок. Проте Ендрюз і Томпсон, виходячи з еволюційного підходу, припустили, що це теж має користь. В цьому випадку роздуми допомагають підготуватися до нового способу життя або зробити уроки з помилок.

ami-tass.ru