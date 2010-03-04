Парацетамол і анальгін погіршують слух

Американські учені з Harvard University Brigham і Women`s Hospital, Vanderbilt University і the Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston в ході масштабного дослідження виявили, що, здавалося б, нешкідливий аспірин таїть в собі серйозну небезпеку – він може сприяти погіршенню слуху у віковій групі до 60 років.

Особливо небезпечне регулярне (від двох пігулок в тиждень) застосування аспірину у молодому віці.

Парацетамол оголошений чинником ще більшого ризику для втрати слуху. Встановлено, що для вікової групи молодше 50 років, які довго приймали парацетамол, ризик втрати слуху подвоюється, а після 50 років збільшується вже на 38%.

Про такі дані оголосив Шарон Курхан, один з учених, що брали участь в проекті.

likar.info