Коли у США завершаться дебати з реформи охорони здоров'я?

Президент США Барак Обама закликав конгрес якомога швидше прийняти пакет законів про реформу системи охорони здоров`я і страхування. Дебати цієї проблеми ведуть у США вже рік - з моменту приходу в Білий дім 44-го президента.

Питання про реформу системи охорони здоров`я назріло давно - у США немає безкоштовної медицини, і за послуги лікаря сплачують страхові компанії. Крім того, у більшості страхових планів прописано, що медичні обстеження пацієнти повинні доплачувати зі своєї кишені.

Вартість медстраховки на одну людину складає в середньому від 3 тисяч доларів на рік. Далеко не всі американці можуть собі дозволити платити такі гроші, що призводить до величезних проблем у сфері охорони здоров`я. В даний час без страховки живуть 47 мільйонів мешканців США (приблизно шоста частина населення країни).

«Я вважаю, що конгрес Сполучених Штатів має віддати борги громадянам своєї країни - проголосувати за реформу охорони здоров`я, яку ми так гаряче обговорювали. Все, що має бути сказано про цю реформу, вже сказано. Так давайте вже, нарешті, зробимо це », - сказав президент США.

За його словами, необхідно проголосувати по пакету законів протягом наступних кількох тижнів.

Реформа, запропонована президентом США Бараком Обамою, стала однією зі складових його передвиборчої програми. Вона передбачає значне посилення «правил гри» для страхових компаній, які будуть позбавлені можливості змінювати умови страхування залежно від обставин.

Мати медичну страховку американці зможуть і в тому разі, якщо втратять чи змінять роботу. Президент також оголосив про створення «страхової біржі», де приватні особи і невеликі підприємства зможуть купувати медстраховки за конкурентними цінами.

Вартість пропонованого Обамою плану складе близько 900 мільярдів протягом найближчих десяти років. Тим не менше, президент запевняє, що реформа охорони здоров`я не позначиться негативно на стані економіки.

24 грудня сенат схвалив законопроект щодо реформи, 8 листопада це зробила палата представників. В даний час переговорники з обох палат виробляють єдиний законопроект, який і буде поставлено на голосування.

«Я не знаю, як це (ухвалення закону про реформу) зіграє політично, але я знаю, що це правильне рішення», - відповів Обама на заочну критику республіканців, які говорять, що президент-демократ намагається здійснити популістську реформу, керуючись виключно політичними інтересами.

Минулого тижня Обама скликав «саміт з охорони здоров`я», в якому, крім експертів і колег по Демократичній партії, взяли участь практично всі впливові члени Республіканської партії.

Зустріч, що тривала майже сім годин, за задумом президента, мала переконати політичних супротивників у тому, що така реформа необхідна, і вона не є проявом політиканства. Однак, незважаючи на прагнення Обами домовитися, республіканці продовжують заявляти, що система охорони здоров`я США не потребує реформування.

Разом з тим, 44-й президент виявляє оптимізм, і, передбачаючи успішне голосування в конгресі, заявив у середу в Білому домі: «Я прошу конгрес поквапитися і закінчити роботу, я чекаю на законопроект, щоб підписати його і він вступив в дію».

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