У Великій Британії кокаїн - дешевше чашки кави

Ціна дози кокаїну в Великій Британії впала нижче за ціну чашки кави у вуличних кафе, йдеться у доповіді Комітету з питань внутрішніх справ нижньої палати британського парламенту, який присвячений торгівлі кокаїном у країні.

У документі зазначено, що за період з 1999 по 2009 роки роздрібна ціна на кокаїн впала удвічі - з 80 до 40 фунтів стерлінгів за грам. Відповідно, разову дозу - доріжку - кокаїну можна придбати за ціною від двох до восьми фунтів стерлінгів.

Чашка кави на винос коштує дорожче двох фунтів стерлінгів, а келих вина або пінта пива в Лондоні, за які просять близько 3,5 фунта, істотно перевищують початкову ціну дози кокаїну.

У доповіді наголошується, що кількість споживачів кокаїну у Британії за останні одинадцять років збільшилася в п`ять разів. При цьому поліції вдається перехопити лише невелику частку наркотиків, що надходять у країну: в 2009 році було вилучено 3,5 тонни кокаїну, тоді як ввезено було, за оцінками експертів, близько 30 тонн.

Ціни на кокаїн у Британії продемонстрували за останнє десятиліття протилежні тенденції. Якщо роздрібна ціна впала, то оптова за той же період зросла.

Наркодилери вийшли з положення за допомогою добавок - часто покупець отримує тільки 25-процентний порошок, в деяких випадках концентрація наркотика опускається до 5 відсотків.

За оцінками авторів доповіді, в 2008 році через вживання кокаїну у Великій Британії померли 235 осіб. Парламентарії вважають, що одним з важливих методів боротьби з кокаїнової наркоманією має бути пропаганда і розвінчання міфу про «безпечний» наркотик.

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