Хмельниччина: у лікарнях виявили 800 порушень закону

Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України в Хмельницькiй областi пiсля перевiрок лiкувальних закладiв виявило 800 порушень законодавства з питань охорони працi.

Як повiдомили кореспонденту УНІАН у прес-службі теруправлiння, загалом перевiрено 47 лiкувально-профiлактичних закладiв областi.

"В результатi перевiрок виявлено такi порушення: служба охорони працi обласного управлiння охорони здоров’я не проводить роботу iз заслуховування керiвникiв медичних закладiв районiв i мiст; не проводяться семiнари, наради, навчання з питань безпечної експлуатацiї газового господарства, що

працюють пiд тиском, лiфтiв, транспорту; служби охорони працi районних i мiських лiкарень не направляють до облуправлiнь подання про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якi не виконують вимоги законодавства щодо охорони працi", - повiдомляє прес-служба.

За результатами перевiрок за порушення законодавства з охорони працi до адмiнiстративної вiдповiдальностi притягнуто 45 посадових осiб, зокрема 12 керiвникiв першого рівня.