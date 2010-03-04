В Одесі - суперсистема безпеки школярів

В Одесі створили систему безпеки школярів, яка не має аналогів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, презентацію проекту "Безпечна школа" провело в Одеській гімназії №7 українське представництво корпорації «Intel Security» в рамках реалізації програми "Безпека й інновації - навчальним закладам".

Як заявила голова представництва «Intel Security» Марія ЯРЕМЧУК, проект передбачає обладнання шкіл системами безпеки, які становлять «подвійний бар`єр» безпеки – «відсіювання» людей, які не мають права доступу до навчального закладу, а також негайний виклик охорони. Щоб потрапити до школи, кожен учень повинен мати «паспорт учня», який забезпечує доступ до навчального закладу.

Крім того, додала М.ЯРЕМЧУК, «впроваджена в гімназії система загальною вартістю 4 млн. грн. дає змогу батькам контролювати відвідуваність шкіл учнями, а також у режимі «он-лайн» одержувати інформацію про місцеперебування дитини в навчальний час».

Голова представництва «Intel Security» вручив мерові Одеси Едуарду ГУРВИЦЮ гарантійного листа про забезпечення всіх шкіл Одеси сучасним обладнанням контрольно-пропускних систем.

У свою чергу Е.ГУРВИЦЬ відзначив, що «профінансований мерією проект забезпечить до кінця цього року надійну безпеку всіх одеських шкіл. Це послужить виникненню абсолютно іншої картини в школі - спокою, благополуччя і додаткових можливостей у навчальному процесі».