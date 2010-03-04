На Харківщині на зупинці знайдено немовля

В селищі Пересічне Дергачівського району Харківської області біля автобусної зупинки «Переїзд», що на автошляху «Харків-Охтирка» неподалік від залізничної станції «229 км», знайдено новонароджене немовля - хлопчик віком 3-4 доби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МНС України в Харківській області, немовля було залишене на автобусній зупинці 22 лютого у господарській сумці між 5-ю і 7-ю годиною ранку.

Повідомлення про дитину надійшло до міліції від чергового фельдшера Пересічанської лікарні.

Після виявлення дитину одразу було госпіталізовано до однієї з лікарень міста Харкова з діагнозом переохолодження. Стан здоров’я дитини лікарі визначили як задовільний.

Міліція просить усіх, кому стане відома будь-яка інформація про інцидент, повідомити за телефонами: 057-63-73-379; 092-78-64-790; 0675770700.