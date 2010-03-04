Парламент посилить вимоги щодо дитячого харчування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» (щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 242 із 265 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті вимоги щодо безпечності та якості продуктів дитячого харчування поширено на воду питну бутильовану, призначену для приготування дитячих сумішей та пиття.

Планується внести уточнення щодо вимог до сировини, призначеної для виробництва продуктів дитячого харчування. Із чинного закону планується вилучити слово «переважно», завдяки якому до тепер було можливим використання у виробництві дитячого харчування сировини, що не вирощувалася у спеціальних сировинних зонах. Кім того буде встановлено заборону на здійснення будь якого виду діяльності, що може призвести до погіршення стану довкілля у спеціальній сировинній зоні.

Також планується уточнити положення закону щодо неможливості використання у виробництві продуктів дитячого харчування сировини, одержаної з генетично модифікованих організмів та такої, що містить генетично модифіковані організми. Також буде конкретизовано вимоги щодо заборони сировини, що не відповідає державним санітарним нормам.

Крім того планується передбачити необхідність державної реєстрації продуктів дитячого харчування та здійснення їх виробництва виключно на промисловій основі в спеціалізованих підприємствах, цехах (або на спеціалізованих технологічних лініях).

Даним законопроектом планується заборонити використання у виробництві продуктів дитячого харчування: ароматизаторів (крім натуральних фруктових екстрактів та ванільного екстракту, етилваніліну і ваніліну); барвників (крім натуральних рослинного походження); штучних підсолоджувачів (крім продуктів, що виробляються для дітей, хворих на цукровий діабет); консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату; сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять не дозволені до використання в дитячому харчуванні або заборонені харчові добавки; триглицериду стеаринової кислоти, пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій (маргарину, спреду); бавовняної олії, олії з кунжуту.

Також планується встановити заборону на використання певних видів сировини у виробництві продуктів прикорму, що містять м’ясо та/або рибу, у тому числі м’яса забійних тварин, птиці та/або риби, що були піддані повторному заморожуванню.

Даним законопроектом передбачено зняття заборони на застосування в продуктах дитячого харчування крохмалю та борошна пшеничного, які є основними джерелами вуглеводнів для дитячого організму.