У Тернополі викрито лікарів перинатального центру

У Тернополі викрито лікарів обласного перинтального центру, які брали кошти з людей за ліки, що надаються безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції прокурор Тернополя Сергій БАНАХ, зазначивши, що загалом лікарі незаконно отримали 16 тис. грн.

«Кошти вони брали за препарат куросурф. Це дуже дорогий препарат, який дає можливість розкрити легені недоношеній дитині, один укол коштує 4 тис. грн. Тому державна програма забезпечує кожний пологовий цим препаратом безкоштовно», - поінформував С.БАНАХ.

За його даними, лікарі говорили породіллям, що препарат дуже дорогий і не знають, чи пологовий будинок матиме можливість його застосувати, тому пропонували заплатити за нього кошти. «Уже зафіксовано, що гроші заплатити 7 породіль - від 500 грн. до 4 тис. грн. Частину цих коштів було оформлено як благодійну допомогу. Але яка ж це благодійність, якщо тебе ставлять перед вибором - або платиш благодійний внесок, або твоя дитина не виживе», - підкреслив С.БАНАХ.

За фактом розкрадання коштів шляхом зловживання службовим становищем прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3. ст. 191 Кримінального кодексу України.