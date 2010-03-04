Лікар-самозванець півроку працював в австралійській лікарні

Виходець з Індії, що не має медичної освіти, протягом шести місяців працював лікарем в австралійському місті Еліс-Спрінгс. 29-річний Баладжі Варатараджу зумів влаштуватися до міської лікарні за підробленими документами. За даними слідства, він брав участь у лікуванні щонайменше 400 пацієнтів.

Варатараджу був арештований наприкінці минулого тижня, суд відмовив йому у звільненні під заставу.

Індійцю пред`явлено звинувачення в отриманні прибутків шляхом шахрайства, підробки документів, а також у незаконному зберіганні сильнодіючих речовин.

За даними попереднього розслідування, Баладжі Варатараджу деякий час навчався в Університеті Аделаїди і брав участь у проведенні досліджень, що мають відношення до медицини. Тим не менш, у нього немає медичної освіти і права на медичну діяльність.

Міністр охорони здоров`я Північної території Австралії Кон Ватскаліс (Kon Vatskalis) пообіцяв провести всебічне і відкрите розслідування інциденту. За його словами, процедура підтвердження сертифікатів медпрацівників в регіоні буде вивчена за участю незалежних експертів.

Наступне засідання суду Еліс-Спрінгc у справі Варатараджу призначено на 14 березня.

medportal.ru