Київ: на очищення водоймищ виділено 4,2 млн. грн.

На очищення водоймищ та гідротехнічних споруд Києва від мулу та сміття виділено 4,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив директор КП “Плесо” Євген АНІСІМОВ під час розширеного засідання колегії КМДА.

”Довжина ділянок малих річок і меліоканалів, які експлуатуються КП “Плесо”, становить 62,7 км. Це 35 ділянок, серед яких русла малих річок, гідротехнічні споруди, ставки, які сьогодні потребують негайного очищення від піску, мулу та сміття. На ці заходи вже виділено 4,2 млн. грн. Завершити відповідні роботи ми плануємо до 20 березня”, – поінформував Є.АНІСІМОВ.

У свою чергу, протиповіневі заходи вживає й Комунальна корпорація “Київавтодор”. Зокрема, від сміття, піску і льоду вже очищено 70% від загальної кількості зливоприймачів. До 10 березня заплановано розчистити усі перепускні канали водостічних колекторів, насосні станції. Підприємствами корпорації підготовлені до роботи в умовах пропуску повені 8 мулососів, 2 гідромонітори, 3 пересувні насосні станції, 11 мотопомп та 27 насосів. Зазначена техніка знаходиться на балансі комунальних підприємств корпорації та за необхідності готова забезпечити безперебійну роботу на можливих об’єктах підтоплення.

Для утримання розвиненої системи колекторів дощової каналізації та інших елементів водовідведення на вулично-шляховій мережі міста на комунальних підприємствах корпорації створені та існують гідротехнічні служби у кількості 64 чоловік, в тому числі 15 інженерно-технічних працівників.

За необхідністю, на період пропуску повені, працівниками гідротехнічної служби буде забезпечено цілодобове чергування, запевняють в КМДА.