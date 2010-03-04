«Кременчукм’ясо» заборонили ввозити продукцію до РФ

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) заборонила ВАТ «Кременчукм’ясо» ввезення продукції до РФ з 12 березня п.р. Про це йдеться в повідомленні служби, оприлюдненому на її офіційному сайті.

Наголошується, що заборону введено у зв`язку з виявленням при моніторингових дослідженнях заборонених і шкідливих речовин у тваринницькій продукції, яка надійшла до РФ з ФРН, Китаю та України. «З 12 березня 2010 року вводяться тимчасові обмеження на поставку до Російської Федерації продукції ряду підприємств», - зазначається у документі. Зокрема, заборону на ввезення продукції «Кременчукм’ясо» введено через виявлення в яловичині лістерій.

Наголошується, що у разі надходження продукції цих підприємств до Росії до 12 березня 2010 року, рішення про пропуск таких вантажів ухвалюється у звичному режимі з подальшим проведенням обов`язкового лабораторного контролю.