5 причин відвідати гінеколога

Багато жінок відкладають відвідування гінеколога у довгий ящик, посилаючись то на довгі черги у поліклініках, то на відсутність часу. Необхідно пам`ятати, що екологія у наш час дуже страждає, разом з нею непомітно потерпає і наше здоров`я, тому профілактичне лікарське обстеження для здоров`я людини, особливо жінки, дуже важливо. Ось кілька причин, чому варто відвідати гінеколога.

1. Відновлення менструального циклу.

Багато хто з нас стикаються з різкою зміною тривалості циклів, погіршенням самопочуття перед місячними, болючим проходженням менструації - іноді ці неприємності не проходять безслідно. І вони виражаються не тільки в поганому самопочутті та дратівливості, а позначаються на статевій системі у цілому. Тому важливо звертатися до фахівця при перших же симптомах порушення циклу, щоб уникнути проблем у майбутньому.

2. Попередження небажаної вагітності.

У наш час існує безліч способів запобігти небажану вагітність: презервативи, пігулки, спіраль. У кожному способі, однак, є не тільки плюси, а й мінуси. Наприклад, протизаплідні таблетки, можуть пом`якшити прояви ПМС, зменшити активний ріст волосся в небажаних місцях (на тілі, обличчі), поліпшити здоров`я шкіри і волосся. А при неправильному виборі засобу контрацепції можуть негативно позначитися на вашому здоров`ї. Відповідно, дуже важливо, щоб прийнятний саме для вас варіант призначався кваліфікованим фахівцем.

3. Уповільнення процесу старіння організму.

Мова йде про клімакс. Уникнути старіння репродуктивної системи, звичайно, неможливо, але деякі супутні йому процеси в організмі можна зменшити. Приміром, у деяких клініках використовують широко поширену в Європі методику - замісну гормонотерапію естрогенами. Вона дозволяє жінці довше зберегти молодість і добре самопочуття.

4. Лікування та профілактика інфекційних захворювань і запальних процесів жіночих статевих органів.

З такими неприємностями стикаються близько 70% жінок. Наявність хвороби не завжди можна визначити самої (наприклад, за неприємних відчуттів або болів): як наслідок, хвороба, у більшості випадків, яка могла бути легко виліковна на початковій стадії, непомітно стає хронічною - і тоді впоратися з нею стає вже набагато складніше. Крім того, хронічні форми інфекційних захворювань, запальних процесів можуть стати причинами безпліддя, позаматкової вагітності, утворенням кіст, а нерідко і причинами онкологічних захворювань.

5. Лікування та профілактика онкологічних захворювань.

Діагностика онкологічного захворювання на ранній стадії - головна умова успішного лікування. Небезпека розвитку раку шийки матки у жінок стоїть на першому місці ризиків онкологічних захворювань. Щоб вчасно виявити схильність до раку шийки матки, необхідно щорічно (не менше 1-го разу на рік) проходити кольпоскопічне і цитологічне дослідження, щоб виявити змінені форми клітин, характерні для ракових захворювань. Особливо необхідно проходження профілактичного огляду у гінеколога жінкам після 35 років.

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