Дієта для красивого волосся

Весна - період, коли багато хто з нас згадує про свої зайві кілограми, і сідає на жорсткі дієти, забуваючи, що волосся, може від цього дуже постраждати. Не поспішайте скинути зайві кілограми, на шкоду красі волосся. Ми розповімо, як правильно худнути, примножуючи красу і розкіш вашого волосся.

Насамперед, для здоров`я волосся необхідні білки (протеїни). Щоб структура волосся була міцною і сильною, потрібно обов`язково вживати в їжу рибу, птицю, молочні продукти, сою. Для здоров`я шкіри голови необхідний вітамін Е (міститься в олії). Найкориснішими для живлення волосяних цибулин є оливкова і льняна олії. Споживайте оливкову олію щоденно, просто заправляючи їм салати, а льняне, по одній чайній ложці корисно вживати вранці на голодний шлунок.

Багато дієт відкидають продукти, що містять вуглеводи, проте, саме вони є одним із джерел енергії життя волосся. Крім того, вуглеводи допомагають виводити з організму шлаки, що теж, в результаті, позитивно позначається на здоров`ї волосся. Хліб грубого помелу цілком можна замінити іншим джерелом - зеленими листовими овочами.

Необхідно розуміти, що здоров`я волосся може постраждати, не тільки від нестачі вітамінів, але і від їхнього надлишку. Наприклад, надлишок цукрів і вживання жирної їжі може призвести до випадіння волосся. Нестача заліза або мінералів - до сухості та стоншення волосся. Нестача вітамінів в їжі призводить до послаблення і втрати волосся. Джерелами найважливіших з них, вітамінів А, Е - яйця, молочні продукти (сир, молоко, сир), м`ясо, насіння, горіхи, фрукти, свіжі овочі, і олія зародків пшениці. Пожвавити ламке та посічене волосся допоможуть продукти зі значним вмістом йоду, цинку і кальцію.

Отже, пропонуємо вам дієту, яка допоможе вам одночасно скинути вагу і зробити ваше волосся сильними і красивими:

ранок: мюслі з йогуртом або молоком, свіжі фрукти.

обід: салат зі свіжих овочів і листової зелені, заправлений оливковою олією, приготована на пару риба.

полудень: може складатися з горіхів і насіння, рекомендується також пити чай з ложкою меду.

вечерю: салат зі свіжих овочів і листя з додаванням яєчного жовтка, можна з`їсти сир і випити чай з молоком.

перед сном: склянка кефіру.

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