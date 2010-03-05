Україна ратифікує 155 Конвенцію про підвищення культури праці

Україна стане 57 країною світу, яка приєднається до виконування умов 155 Конвенції Міжнародної організації праці (МОП), якою передбачається, що незалежно від статі, національності, професії, або виду зайнятості на підприємстві повинні бути забезпечені здорові умови праці для всіх працівників.

Як повідомляє Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, відповідна ініціатива Комітету була підтримана сьогодні на нараді в Києві, що відбулася за участі представників МОП та керівництва Конфедерації роботодавців України та Федерації профспілок України.

Завдяки ратифікації зазначеної Конвенції МОП зросте культура праці, а країна ще ближче наблизиться до європейських норм у виробничій безпеці. Ці фактори працюватимуть на зниження рівня травматизму в Україні.

Як повідомляв УНІАН, з червня в Україні стартує глобальний проект «Поліпшення стану безпеки та гігієни праці на робочих місцях шляхом забезпечення умов гідної праці» за фінансової підтримки Міжнародної організації праці (МОП).

Основна мета проекту - розробити та впровадити Національний план дій з безпеки праці, реалізація якого в подальшому дозволить підвищити рівень безпеки на виробництві та зменшити кількість нещасних випадків. Ця програма стартує також ще у п’яти країнах світу.