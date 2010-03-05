Учені остаточно визначилися з причиною вимирання динозаврів

Учені остаточно визнали падіння гігантського астероїда причиною вимирання динозаврів 65 млн. років тому. Вони відкинули альтернативну теорію пояснення цієї події, згідно з якою причиною його стали щонайпотужніші виверження гігантських вулканів, які тривали 1,5 млн. років.

Як повідомляє NEWSru, такого висновку дійшла група в складі 41 вченого з країн Європи, Канади, Мексики, США і Японії, які підбили підсумки накопичених за останні 20 років даних. Результати їхнього дослідження опубліковані в міжнародному журналі Science.

Сліди падіння на землю астероїда діаметром у 15 кілометрів були знайдені на території Мексики. Ця подія приблизно співпадає за часом з датою катастрофічної події, що поклала край 160 млн. років панування на планеті динозаврів.

Приблизно в той же самий час на території, яка згодом стала Декканським нагір`ям в Індії, сталася нескінченна серія вивержень вулканів. І падіння метеорита, і виверження могли викликати затемнення атмосфери, похолодання і загибель безлічі видів живих істот.

Проте вивчення стародавніх підземних відкладень показало, що масова загибель тварин і рослин наприкінці крейдяного періоду 65,5 млн. років назад носила стрімкий характер і не була розтягнута в часі.

На думку дослідників, це свідчить про те, що причиною став астероїд, а не вулкани. До моменту загибелі динозаврів вони вивергалися вже півмільйона років, проте істотного впливу на світову флору і фауну це не мало.

Енергія удару астероїда об Землю в мільярд разів перевищувала енергію вибуху атомної бомби над Хіросімою.

Це катастрофічна подія відкрила дорогу пануванню на планеті ссавців, до числа яких відноситься людина.