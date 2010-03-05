Магнітний ураган в березні: що робити

У березні очікуються магнітні урагани в такі дні і години:

7.03 – 18.00 до 20.00

9.03 – 06.00 до 09.00

13.03 – 15.00 до 17.00

15.00 – 0.00 до 03.00

16.00 - 0.00 до 04.00

17.00 – 08.00 до 11.00

23.00 – 11.00 до 15.00

29.00 – 16.00 до 18.00

Під час магнітних бурь навантаження на нервову систему збільшується, через що навіть здорові люди можуть відчувати слабкість, дратівливість, відчувати головний біль, — говорить лікар-невропатолог вищої категорії, керівник мережі медклінік «Головний біль» Тетяна Майкова, к.м.н. — Наш організм влаштований дуже мудро, тому щоб понизити чутливість до магнітної бури, потрібно, по-перше, не заважати йому усілякими стимуляторами, типу кави, а по-друге, створити максимально спокійний режим напередодні і в день бурі.

segodnya.ua