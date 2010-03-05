Чи скасують обов’язкове маркування ліків шрифтом Брайля?

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до статті 12 Закону України “Про лікарські засоби” (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 296 із 372 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається встановити, що на зовнішній упаковці лікарських засобів, які використовуються особами з вадами зору, також шрифтом Брайля зазначається назва лікарського засобу. Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, які марковані шрифтом Брайля, здійснюється на їх вимогу. Міністерство охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля. Йдеться про те, що, зокрема, не маркуватимуться лікарські засоби, які застосовуються в амбулаторних умовах.

Як зазначається у Пояснювальній записці, розроблення цього проекту закону обумовлено тим, що прийняті раніше зміни до статті 12 не враховують інтереси та реальні можливості виробників, в першу чергу щодо термінів введення додаткових зазначень на упаковці лікарських засобів, вже введених у обіг. Зокрема, до 1 січня 2010 р. виявилось неможливим переоснащення вітчизняного виробництва для виконання введеної норми, і до того ж на складах залишаються великі кількості лікарських засобів, які не мають на упаковці маркування шрифтом Брайля.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 травня 2009 року внесла зміни до статті 12 Закону «Про лікарські засоби», якими передбачено на зовнішній упаковці лікарського засобу зазначати шрифтом Брайля назву лікарського засобу, дозування та лікарську форму з метою забезпечення доступності інформації про лікарські засоби для сліпих і осіб, які недобачають, що значно полегшить цим особам їх застосування при лікуванні.