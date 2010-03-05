Чим шкідливі фруктово-чайні напої?

Захисники прав споживачів з товариства Foodwatch стверджують, що фруктово-чайні напої шкідливі для здоров`я людини.

Як показали лабораторні дослідження, велика частина подібних напоїв відомих фірм (наприклад, Lipton, Nestle. Volvіc, Gerolsteіner) містять мінімальну кількість заявлених в рекламі складових частин, а ось кількість цукру перевищує іноді всі норми. А вміст чаю, який є сильним антиоксидантом, становить іноді менш одного відсотка. Крім того, замість заявлених фруктів виробники часто використовують звичайні.

Отже, якщо ви хочете випити напій, який дійсно вас підбадьорить і наповнить організм вітамінами і корисними речовинами, краще самому заварити хороший чай і додати туди свіжі або сушені фрукти, а також різноманітні трави.

newsland.ru